Невыученные уроки Сирии

GORA - Олег Ладогин Предлагаю рассмотреть текущую ситуацию в Сирии комплексно. Напомню, что гражданская война в Сирии окончилась «Астанинским форматом» — в январе 2017 года, где гарантами были Россия, Турция и Иран.
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