Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Невыученные уроки Сирии

Невыученные уроки Сирии

GORA - Олег Ладогин   Предлагаю ‎рассмотреть‏ ‎текущую ‎ситуацию ‎в ‎Сирии ‎комплексно. Напомню,‏ ‎что ‎гражданская‏ ‎война‏ ‎в ‎Сирии ‎окончилась ‎«Астанинским‏ ‎форматом» — в ‎январе‏ ‎2017 ‎года, ‎где ‎гарантами‏ ‎были‏ ‎Россия, ‎Турция ‎и‏ ‎Иран.

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