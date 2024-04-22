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Экспорт гречихи из РФ в Китай увеличился почти в 8 раз за первые месяцы 2024 года

Экспорт гречихи из РФ в Китай увеличился почти в 8 раз за первые месяцы 2024 года

В начале 2024 года объём экспортируемой из России в Китай гречихи значительно возрос. По информации федерального центра "Агроэкспорт", в период с января по февраль было отправлено в Китай более 37 тысяч тонн этой крупы, что примерно в 7.

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