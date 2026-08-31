«Призывник-джан, приезжай в Армению, будешь жить с релокант-джаном»: Ереван подключился с нагнетанию ситуации из-за «мобилизации» в России

Армения подключилась к нагнетанию ситуации вокруг выдуманной мобилизации в России Коллаж "Блокнота" Секретарь Совбеза Армении Ален Симонян заявил, что никто на границе не будет спрашивать у россиян про цель визита, встретят с распростертыми объятьями.
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