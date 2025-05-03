ТЭК на майских ловит негатив. Читателям Мойки78 и сотрудникам нашего издания с утра приходят тревожные смс.
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ТЭК на майских ловит негатив. Читателям Мойки78 и сотрудникам нашего издания с утра приходят тревожные смс.