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Немного о Сталине

Немного о Сталине

«Я знаю, что когда умру, людская молва много мусора принесет на мою могилу, но я уверен, что ветер истории, всё это развеет» (И.

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