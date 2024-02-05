«Я знаю, что когда умру, людская молва много мусора принесет на мою могилу, но я уверен, что ветер истории, всё это развеет» (И.
Немного о Сталине
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«Я знаю, что когда умру, людская молва много мусора принесет на мою могилу, но я уверен, что ветер истории, всё это развеет» (И.
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