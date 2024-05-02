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Дадонов забил «Вегасу» во 2-м матче подряд. У него 3 очка в 5 играх серии плей-офф

Дадонов забил «Вегасу» во 2-м матче подряд. У него 3 очка в 5 играх серии плей-офф

Форвард «Далласа» забил во второй игре 1-го раунда Кубка Стэнли подряд, продлив результативную серию (2+1) до 3 матчей.

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