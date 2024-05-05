На железнодорожной станции Вышний Волочек прошла экскурсия для школьников

Сотрудниками линейного пункта полиции на железнодорожной станции Вышний Волочек совместно с представителями ОАО «РЖД», для учащихся 7 класса ГКОУ «Вышневолоцкая школа интернат №2, на железнодорожной станции Вышний Волочек, организована и проведена познавательно-профилактическая экскурсия.
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