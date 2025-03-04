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Новая детская площадка появится в Красногорском благодаря федеральному проекту

Новая детская площадка появится в Красногорском благодаря федеральному проекту

Красногорское. Удмуртия. В селе Красногорское появится современная детская площадка. Проект реализуют в рамках федерального проекта «Благоустройство сельских территорий», сообщила глава Красногорского района Любовь Сергеева.

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