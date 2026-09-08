Продюсер Петр Ануров анонсировал съемки "Урфин Джюса" в 2027 году

Во второй половине 2027 года начнутся съемки фильма "Урфин Джюс" по книге Александра Волкова. Продюсер Петр Ануров сообщил, что сценарий создают Роман Кантор и Сергей Козин, а съемками руководить будет режиссер Дмитрий Киселев.
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