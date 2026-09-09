Эдгар Гроспирон покидает пост главы оргкомитета Олимпиады-2030

Эдгар Гроспирон, глава организационного комитета зимних Олимпийских игр 2030 года во французских Альпах, покинет свой пост через 18 месяцев после назначения в феврале 2025 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
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