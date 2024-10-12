Кравец о 3:0 с «Северсталью»: «Куньлунь» на контратаках и без паники отыграл третий период. Выстоял в меньшинстве. Когда так играет вратарь, стыдно проигрывать» 

«Как всегда, с «Северсталью» сложно играть. Давно мы ее не побеждали. Мы знали, что череповчане будут делать, как они играют, как доставляют шайбу на пятак.
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