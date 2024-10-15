Эксперт объяснил уникальность минных полей на Украине

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Минные поля на Украине достигают гигантских размеров, таких нет больше нигде в мире. На эту уникальность обратил внимание председатель совета директоров STT GROUP, генеральный директор АО «Группа защиты — ЮТТА» Владимир Ткач, передают «Известия».