Эксперт объяснил уникальность минных полей на Украине

Минные поля на Украине достигают гигантских размеров, таких нет больше нигде в мире. На эту уникальность обратил внимание председатель совета директоров STT GROUP, генеральный директор АО «Группа защиты — ЮТТА» Владимир Ткач, передают «Известия».
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