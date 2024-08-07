❗🇷🇺🇺🇦 Обстановка в Курской области — что известно к 01.00 В Курской области сохраняется тяжелая ситуация в Суджанском районе.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗🇷🇺🇺🇦 Обстановка в Курской области — что известно к 01.00 В Курской области сохраняется тяжелая ситуация в Суджанском районе.
Свежие комментарии