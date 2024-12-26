Евгений Покушалов: искусственный интеллект и биомаркеры — революция в подходе к здоровью

Традиционный подход в медицине долгое время строился на усредненных рекомендациях. Однако современные достижения в области анализа биомаркеров и искусственного интеллекта (ИИ) позволяют перейти к персонализированным решениям.
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