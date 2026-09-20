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Финский аналитик предупредил об угрозе превращения страны в линию фронта

Финский аналитик предупредил об угрозе превращения страны в линию фронта

Аналитик и член правления финской партии «Альянс свободы» Сакари Линден заявил, что политика властей страны может привести к превращению Финляндии в передовую линию противостояния между Западом и Россией.

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