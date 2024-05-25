Bloomberg объяснил, почему Аландские острова стали уязвимым местом ЗападаБывший генерал-майор Вооружённых сил Финляндии Пекка Товери рассказал, что если получить контроль над Аландскими островами, можно перекрыть важное морское сообщение.
Найдена "ахиллесова пята" Финляндии и НАТО
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Ой, довыебыв@ются фины, огребут по полной от России [очередной раз] или они специально этого [усиленно] добиваются, что бы вернутся опять в состав России.
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16 час.
Виктор Галкин
Вы, правы 👍
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3 час.
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