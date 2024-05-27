В Оренбургской области сотрудники ГИБДД продолжают обучать маленьких участников дорожного движения безопасности на дорогах

Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с раннего возраста. Задача взрослых – воспитать из сегодняшних дошкольников грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения.
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