Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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США уйдут в небытие только от одного ядерного высотного электромагнитного импульса

США уйдут в небытие только от одного ядерного высотного электромагнитного импульса

 Nirvana  В своей недавно опубликованной книге "Ядерный высотный электромагнитный импульс" Стивен Старр показывает, что достаточно одного ядерного взрыва, чтобы вывести США из строя и вернуть население в Средневековье.

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Комментарии
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Виктор Александрович
Это же относится не только к сша?
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13 час.
Александр Попов
НЕ ВЕРЮ, давайте ЗАВТРА ПОПРОБУЕМ.
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12 час.
Александр Симаков
А чё до  ждать-то?  Сейчас  прямо и попробуй - засунь голову в микроволновку и включи её (микроволновку). А потом напишешь - поверил или нет в ЭМИ.
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7 час.

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