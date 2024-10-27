США уйдут в небытие только от одного ядерного высотного электромагнитного импульса

Nirvana В своей недавно опубликованной книге "Ядерный высотный электромагнитный импульс" Стивен Старр показывает, что достаточно одного ядерного взрыва, чтобы вывести США из строя и вернуть население в Средневековье.
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