МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 870 подписчиков

Казахстан отказался от французских "Рафалей" в пользу российских Су-30СМ

Казахстан отказался от французских "Рафалей" в пользу российских Су-30СМ

2,1K прочитали 30 ноября Ержан Нильдибаев, заместитель начальника ПВО Казахстана и начальник отдела основного вооружения, объявил о решении Астаны приобрести российские истребители Су-30СМ, отклонив предложение Франции по закупке "Рафалей".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх