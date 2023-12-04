Казахстан отказался от французских "Рафалей" в пользу российских Су-30СМ

2,1K прочитали 30 ноября Ержан Нильдибаев, заместитель начальника ПВО Казахстана и начальник отдела основного вооружения, объявил о решении Астаны приобрести российские истребители Су-30СМ, отклонив предложение Франции по закупке "Рафалей".
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