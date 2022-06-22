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Нападающий "Рейнджерс" Панарин поздравил голкипера Шестеркина с "Везина Трофи"

Нападающий "Рейнджерс" Панарин поздравил голкипера Шестеркина с "Везина Трофи"

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин поздравил своего одноклубника - российского голкипера Игоря Шестеркина - с завоеванием "Везина Трофи", приза, который вручается лучшему вратарю сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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