Нападающий "Рейнджерс" Панарин поздравил голкипера Шестеркина с "Везина Трофи"

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин поздравил своего одноклубника - российского голкипера Игоря Шестеркина - с завоеванием "Везина Трофи", приза, который вручается лучшему вратарю сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин поздравил своего одноклубника - российского голкипера Игоря Шестеркина - с завоеванием "Везина Трофи", приза, который вручается лучшему вратарю сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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