Собянин: Льготники смогут постоянно получать лекарства в коммерческих аптеках

Проект был запущен в качестве эксперимента в начале прошлого года Мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщил о том, что проект по выдаче льготных лекарств в коммерческих аптеках по электронным рецептам будет реализовываться на постоянной основе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии