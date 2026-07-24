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Военное обозрение

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Развитие и прогресс грузового БПЛА «Мотылёк»

Развитие и прогресс грузового БПЛА «Мотылёк»

Предприятие «Совэлмаш» провело крупную модернизацию ранее представленного БПЛА «Мотылёк». Конструкция беспилотника заметно изменилась, что позволило получить прирост некоторых характеристик и решить другие задачи.

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