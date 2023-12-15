Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В России практически завершены работы по созданию стационарного РК «Сармат»

В России практически завершены работы по созданию стационарного РК «Сармат»

В России уже практически завершены работы по созданию нового ракетного комплекса стационарного шахтного базирования «Сармат», сообщил в интервью газете «Красная звезда» командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

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