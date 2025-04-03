Отказались ходить строем под марши Брюсселя: внутри Европы создают новый военный альянс

БлокнотРУ Сербия и Венгрия начали серьезное сближение. И речь идет ни много, ни мало о создании военного альянса.
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