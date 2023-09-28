На народных дружинников в Мурино пишут заявления: то пиво не дают попить, то балаклава смущает

Активисты в Мурино заявляют, что все, что они делают – ради спокойствия горожан.Совсем недавно в Мурино после ряда случаев с нападениями появилась народная дружина, которую организовал активист и ее командир Павел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии