Столичный проект «Перезвони сам» призвал сразу завершать звонки мошенников

В столичном проекте «Перезвони сам» рассказали, как реагировать на звонок мошенника. Руководитель проекта Валентина Шилина посоветовала сразу класть трубку, не вступать в диалог и перезванивать только на доверенный номер из официальных источников.
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