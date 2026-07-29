Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

435 подписчиков

Столичный проект «Перезвони сам» призвал сразу завершать звонки мошенников

Столичный проект «Перезвони сам» призвал сразу завершать звонки мошенников

В столичном проекте «Перезвони сам» рассказали, как реагировать на звонок мошенника. Руководитель проекта Валентина Шилина посоветовала сразу класть трубку, не вступать в диалог и перезванивать только на доверенный номер из официальных источников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии