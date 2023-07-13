«Меня разыгрывают»: IVAN вспомнил, как познакомился с Николаем Носковым

IVAN посчитал звонок заслуженного артиста РФ Николая Носкова розыгрышем. Своими воспоминаниями о знакомстве с российским музыкантом, а также о том, как Николай Носков пережил инсульт, 28-летний певец эксклюзивно поделился с автором и ведущей 5-tv.