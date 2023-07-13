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«Меня разыгрывают»: IVAN вспомнил, как познакомился с Николаем Носковым

«Меня разыгрывают»: IVAN вспомнил, как познакомился с Николаем Носковым

IVAN посчитал звонок заслуженного артиста РФ Николая Носкова розыгрышем. Своими воспоминаниями о знакомстве с российским музыкантом, а также о том, как Николай Носков пережил инсульт, 28-летний певец эксклюзивно поделился с автором и ведущей 5-tv.

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