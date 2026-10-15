Фигурист продолжает хранить верность супруге, которая скончалась от рака в конце весны 2024 года. Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Anatoly Lomokhov/Global Look PressНа этой неделе Анастасия Заворотнюк могла бы отметить 18-летие со дня венчания с Петром Чернышевым.