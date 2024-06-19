Члена Приморской коллегии адвокатов подозревают в передаче взятки

В Приморском крае возбуждено уголовное дело в отношении Адвоката Андрея Корнейчука. Его подозревают в передаче взятки от подзащитного судебно-медицинскому эксперту, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России по Приморскому краю.