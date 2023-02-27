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Представлена эксклюзивная версия Lynk & Co 01 с более доступным ценником: кроссовер уже можно купить. Характеристики, оснащение и цены

Представлена эксклюзивная версия Lynk & Co 01 с более доступным ценником: кроссовер уже можно купить. Характеристики, оснащение и цены

На китайском рынке появилась специальная версия Lynk & Co 01, созданная в честь азиатских игр. Как сообщается, сегодня, 27 февраля, в Поднебесной стартовали продажи Lynk & Co 01 2023 в эксклюзивном исполнении Asian Games Commemorative Edition.

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