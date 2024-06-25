Жители Пятигорска станцевали во время боя с террористами в Дагестане

Проживающие в населённом пункте Пятигорск граждане Российской Федерации начали танцевать в тот момент, когда в расположенной поблизости Республике Дагестан правоохранители боролись с террористической организацией.
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