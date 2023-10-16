МВД России разработан проект ведомственного приказа по линии государственного контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения

МВД России разработан проект ведомственного приказа, которым утверждаются формы проверочных листов, применяемых должностными лицами МВД России и его территориальными органами при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения, а также контролируемыми лицами для самообследования.