В Белоруссии считают, что США пытаются обвалить экономику Европы

Вашингтон намерен обвалить европейскую экономику, поскольку считает Евросоюз своим экономическим конкурентом, заявил директор — главный редактор издательского дома «Беларусь сегодня» Дмитрий Жук 15 октября в эфире на телеканала «Беларусь 1».
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