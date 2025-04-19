Секрет молодости: ферментированная косметика Ferbos

Отгадайте загадку! Какие вещества в косметике — настоящие эликсиры молодости и красоты? А у каких из них мощнейшие антиоксидантные свойства?Ответ прост! Самые модные, самые интересные, самые эффективные омолаживающие, очищающие, укрепляющие косметические средства сегодня обязательно дополняются ферментированными ингредиентами.