Составлен список уголовно наказуемых фейков о COVID-19

Уголовная или административная ответственность грозит физическим лицам и СМИ за распространение следующей информации: - искажение статистики, ложь о заболеваниях и смертях от ковида и после иммунизации; - фейки о составе и последствиях применения вакцин (российских и зарубежных) от коронавируса; - фейки про «химтрейлы и коронавирус»; - фейки о природе коронавируса и его распространении; - теории заговора, несущие угрозу ухудшения эпидемиологической ситуации («чипизация», «потеря субъектности человека/тела», и т.