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Москва всегда побеждала. Победит и сейчас!

Очень  пользительный  текст  из  телеграмма.  Утаскиваю  его  к  себе,  ибо такие  вещи  должны  быть  у  меня  под  рукой.

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