Единственный экземпляр: уникальные машины в продаже

Автомобили, созданные в одном экземпляре, появляются на свет регулярно. Это могут быть предсерийные образцы, не имеющие аналогов спортивные болиды или эксклюзивные машины, созданные для избранных клиентов.
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