Бельгийцы показали, как строится первый в мире искусственный энергетический остров

Проект искусственного острова Принцессы Елизаветы / © Elia Остров Принцессы Елизаветы будет получать электроэнергию от ветряных турбин по кабелям, а затем преобразовывать ее в высоковольтную электроэнергию и распределять ее по материковой части Бельгии и другим европейским странам.
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