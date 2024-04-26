Бельгийцы показали, как строится первый в мире искусственный энергетический остров

Проект искусственного острова Принцессы Елизаветы / © Elia Остров Принцессы Елизаветы будет получать электроэнергию от ветряных турбин по кабелям, а затем преобразовывать ее в высоковольтную электроэнергию и распределять ее по материковой части Бельгии и другим европейским странам.