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Citigroup планирует получить лицензию на брокерский бизнес в Китае в сентябре

Citigroup рассчитывает уже в сентябре получить окончательное разрешение китайских регуляторов на запуск собственной брокерской компании в стране, пишет Reuters со ссылкой на источники.

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