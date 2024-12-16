Макрон отправится на Майотту после урагана «Шидо»

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в ближайшие дни отправится на Майотту после разрушительного урагана «Шидо», который унес жизни минимум 21 человека и оставил 45 человек в критическом состоянии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии