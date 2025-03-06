Уже совсем скоро MMORPG Mortal Online 2 получит самое крупное обновление с момента рел...

Уже совсем скоро MMORPG Mortal Online 2 получит самое крупное обновление с момента релизаИсполнительный директор Star Vault Хенрик Нистром провел прямую трансляцию на официальном Twitch-канале и рассказал об изменениях дорожной карты и объявил о скором релизе самого крупного обновления для MMORPG Mortal Online 2.