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Конец "эстрадной мафии". Концерты отменяются, убытки колоссальные. А нужны ведь вот такие песни

Конец "эстрадной мафии". Концерты отменяются, убытки колоссальные. А нужны ведь вот такие песни

Неужели свершилось? Неужели та самая, давно закостеневшая эстрадная «верхушка», наконец-то начала терять почву под ногами? Кажется, зрители, которым годами навязывали одно и то же — одни и те же лица, глянцевый фальшивый блеск, вылизанный пафос — наконец-то начали говорить своё твёрдое "хватит".

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Недоброжелатели и талантливую Ларису Долину сюда вплели: &quot;лучшие&quot; сорта лжи сотканы из полуправды!
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3 час.
виктор сапожков
А что осталось в Долиной талантливого? Ничего душевного одни кривляния. А от Киркорова вообще тошнит при виде на экране.
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1 час.
Александр Бауков
На время СВО запрет на все развлекательные шоу-концерты. Только патриотические.
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39 мин.
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