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FiNE NEWS

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Скутер Браун планирует жениться на Сидни Суини в ближайшие шесть месяцев

Скутер Браун планирует жениться на Сидни Суини в ближайшие шесть месяцев

45-летний музыкальный продюсер и основатель медиакомпании SB Projects Скутер Браун планирует жениться на 29-летней актрисе Сидни Суини в течение следующих шести месяцев, сообщает Сплетник со ссылкой на PageSix.

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