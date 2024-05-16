⚡️⚡️⚡️В Крыму предотвращен теракт: двое украинских агентов намеревались устроить взрыв на железной дороге Об этом сообщили в ФСБ.
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⚡️⚡️⚡️В Крыму предотвращен теракт: двое украинских агентов намеревались устроить взрыв на железной дороге Об этом сообщили в ФСБ.