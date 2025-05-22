Мухаметшин: «Поддержку сельского предпринимательства, внимание к сельскому жителю в республике ослаблять не намерены»

Государственная поддержка села позволяет укреплять потенциал частных подворий и фермерских хозяйств — заявил Фарид Мухаметшин на зональном семинар-совещании по вопросам повышения деловой активности сельского населения.
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