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Царьград

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"Это война с альянсом!" Медведев резко высказался об отправке миротворцев НАТО на Украину

"Это война с альянсом!" Медведев резко высказался об отправке миротворцев НАТО на Украину

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал план западных политиковЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал план об отправке миротворческого контингента НАТО на Украину.

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