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Антон Силуанов отметил стабильный рост экономики РФ на фоне западных санкций

Россия не первый год живет под санкциями Запада, которые продолжают вводиться один за одним несколькими пакетами, при этом стране удается главное — проводить свою собственную, ответственную бюджетную и макроэкономическую политику.

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