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Россиянки высмеяли брови Криштиану Роналду

Россиянки высмеяли брови Криштиану Роналду

Россиянки высмеяли брови португальского футболиста Криштиану Роналду. Комментарии на данную тему появились на платформе Threads (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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