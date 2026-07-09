Россиянки высмеяли брови Криштиану Роналду

Россиянки высмеяли брови португальского футболиста Криштиану Роналду. Комментарии на данную тему появились на платформе Threads (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
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