SHOT: ВС РФ уничтожили 110 военных ВСУ у границ Белгородской области

Российские военные уничтожили около 110 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались прорваться в Белгородскую область на фоне состоявшихся накануне переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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