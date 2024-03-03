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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Художники Atelier Resleriana поделились концепт-артами игры В честь полугодовой год...

Художники Atelier Resleriana поделились концепт-артами игры В честь полугодовой год...

Художники Atelier Resleriana поделились концепт-артами игрыВ честь полугодовой годовщины японской версии Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy & the Polar Night Liberator, издание Famitsu взяло интервью у дизайнеров персонажей, в котором они поделились концепт-артамиЧитать дальше → источник.

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